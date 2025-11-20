پخش زنده
مراسم استقبال باشکوه و پرشور مردم غیور و شهیدپرور روستای کارکنده بندرگز امروز پنجشنبه از پیکر شهید گمنام دوران دفاع مقدس، برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ حضور پرشور مردم در استقبال از شهید گمنام نشانه عشق به ارزشهای الهی است.
پیکرهای مطهر پنج شهید گمنام دوران دفاع مقدس عصر چهارشنبه وارد استان گلستان شد و مورد استقبال مردم شهید پرور قرار گرفت.
مراسم وداع با پیکر شهدای گمنام یکشنبه ۲ آذرماه همزمان با نماز مغرب و عشاء در حسینیه عاشقان ثارالله گرگان برگزار خواهد شد.
پیکر سه شهید گمنام روز دوشنبه سوم آذر همزمان با سالروز شهادت بانوی دوعالم حضرت فاطمه زهرا (س) پس از مراسم تشییع در گرگان خاکسپاری خواهند شد.
یک شهید در شهرستان علی آباد کتول و یک شهید دیگر هم در شهرستان مراوه تپه خاکسپاری میشوند.