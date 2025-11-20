عشق ورزی مردم روستای کارکنده بندرگز به شهید گمنام

مراسم استقبال باشکوه و پرشور مردم غیور و شهیدپرور روستای کارکنده بندرگز امروز پنجشنبه از پیکر شهید گمنام دوران دفاع مقدس، برگزار شد.