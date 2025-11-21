پخش زنده
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان از ایمنسازی بام مدارس استان با توزیع ۶۰ هزار متر ایزوگام در بین مناطق و نواحی ۱۴گانه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان با بیان اینکه این ایمن سازی با هدف ایمنسازی، مرمت و بهسازی بام مدارس آغاز شده؛ گفت: این اقدام در راستای جلوگیری از نفوذ رطوبت در فصلهای بارندگی و ارتقای ایمنی فضاهای آموزشی اجرا میشود.
صفری افزود: در این طرح، تخصیص ایزوگام بر اساس سرانه فضای آموزشی، تعداد مدارس و میزان فرسودگی بامها صورت گرفته است تا مناطق مختلف بهصورت عادلانه و بر پایه نیاز واقعی از این سهمیه بهرهمند شوند.
وی خاطرنشان کرد:تیمهای فنی ادارهکل نوسازی مدارس نیز بر روند نصب و اجرای ایزوگام در مدارس هدف نظارت دقیق خواهند داشت تا کیفیت اجرا مطابق استانداردهای لازم باشد.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان، تصریح کرد:مراحل اجرایی این طرح طی هفتههای آینده ادامه خواهد داشت و تکمیل آن بخش قابلتوجهی از نیازهای تعمیراتی مدارس استان در حوزه ایمنسازی بامها را پوشش خواهد داد.