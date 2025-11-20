به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، تحسین عزیزی اظهار داشت: پس از وقوع این زمین‌لرزه که ساعت ۱۴:۲۴ ظهر روز پنجشنبه ۲۹ آبان‌ماه ۱۴۰۴ رخ داد، ۲ تیم امدادی از هلال احمر شهر‌های سنندج و سروآباد به منطقه اعزام شدند و وضعیت تحت کنترل قرار دارد.

وی همچنین از اعزام تیم‌های ارزیاب بنیاد مسکن برای برآورد خسارات احتمالی خبر داد و از اهالی منطقه خواست در صورت مشاهده هرگونه خسارت، به بخشداری مراجعه کنند تا کارشناسان مربوطه به ارزیابی دقیق خسارات بپردازند.