مدیرکل مدیریت بحران استانداری کردستان: زمینلرزه ۴.۱ ریشتری در محدوده روستاهای «رهشنهش» و «دانیکهش» از توابع شهر شویشه شهرستان سنندج خسارات جانی یا مالی نداشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، تحسین عزیزی اظهار داشت: پس از وقوع این زمینلرزه که ساعت ۱۴:۲۴ ظهر روز پنجشنبه ۲۹ آبانماه ۱۴۰۴ رخ داد، ۲ تیم امدادی از هلال احمر شهرهای سنندج و سروآباد به منطقه اعزام شدند و وضعیت تحت کنترل قرار دارد.
وی همچنین از اعزام تیمهای ارزیاب بنیاد مسکن برای برآورد خسارات احتمالی خبر داد و از اهالی منطقه خواست در صورت مشاهده هرگونه خسارت، به بخشداری مراجعه کنند تا کارشناسان مربوطه به ارزیابی دقیق خسارات بپردازند.