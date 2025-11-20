استاندار یزد با حضور در یکی از واحد‌های ریسندگی استان یزد، از نزدیک مسائل و نیاز‌های این واحد تولیدی را بررسی کرد و بر حمایت از صنایع پاک و کم‌مصرف در استان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، بابایی، با حضور در یک واحد ریسندگی فعال در استان یزد، ضمن بازدید میدانی، مشکلات و درخواست‌های این واحد تولیدی را بررسی کرد.

وی با بیان اینکه این واحد با سرمایه‌گذاری یک فعال اقتصادی یزدی راه‌اندازی شده است، افزود: این مجموعه با ظرفیت سالانه هفت هزار تن در حال فعالیت است و امروز برای رفع موانع موجود، بررسی‌های لازم انجام گرفت.

استاندار یزد این واحد را از جمله صنایع پاک و کم‌آب‌خواه دانست و گفت: در سال گذشته، ۳۰ واحد نخ‌ریسی به ظرفیت ریسندگی استان افزوده شده و حمایت از این بخش به طور جدی دنبال می‌شود.

بینا‌دار، مدیر شرکت نیز در این بازدید با اشاره به توان اشتغال‌زایی این مجموعه گفت: این واحد تولیدی با اشتغال مستقیم ۴۰۰ نفر در چهار شیفت کاری فعالیت دارد و روزانه ۱۰ تن نخ پنبه‌ای تولید می‌کند.

هدف از این بازدید، بررسی میدانی مشکلات، تسهیل شرایط تولید و حمایت از توسعه واحد‌های صنعتی پاک و کم‌مصرف در استان یزد عنوان شده است.