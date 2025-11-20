فرمانده سپاه لرستان در پیامی به مناسبت فرارسیدن چهل و ششمین سالگرد هفته بسیج، این نهاد مردمی را وارث و ادامه دهنده مکتب فاطمی و علوی عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، در پیام سردار نعمت الله باقری به مناسبت فرارسیدن چهل و ششمین سالگرد هفته بسیج آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام و درود بی کران به ارواح طیبه شهدا و امام شهیدان و آرزوی سلامتی و طول عمر با برکت برای فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای مدظله العالی، فرارسیدن چهل و ششمین هفته بسیج را که با شعار پر معنای «بسیج، مردم، اقتدار ملی» مزین شده و با ایام سوگواری شهادت بانوی دو عالم، حضرت فاطمه‌ی زهرا (سلام الله علیها) تقارن یافته است را گرامی می‌داریم.

این تقارن پررمز و راز، ما را به تأمل در فصل مشترک عمیقی فرا می‌خواند: «دفاع و حمایت بی‌امان از ولایت و امامت». همان‌گونه که اولین مدافع ولایت حضرت صدیقه شهیده فاطمه زهرا (س) در دفاع از حریم ولایت، درسی جاودانه برای تاریخ به ارمغان گذاشتند، بسیج نیز در طول تاریخ پربرکت خود، وارث و ادامه‌دهنده‌ی همین مکتب و مسیر فاطمی و علوی بوده است.

شعار حکیمانه امسالِ هفته بسیج به درستی پیوند ناگسستنی سه عنصر اساسی یعنی «نهاد بسیج»، «مردم» و «دستاورد عظیم اقتدار ملی» را ترسیم می‌کند. حقیقت آن است که بسیج، هویت و موجودیت خود را از مردم دارد و این مردم هستند که در قاموس بسیج، صاحبان اصلی این میدان و سکانداران حرکت‌های عظیم آن بوده‌اند.

نماد تابناک این مردمی بودن را در «ایام دفاع مقدس دوازده روزه» شاهد بودیم، آن‌گاه که اقشار مختلف مردم، با روحیه‌ای بسیجی و عاشورایی، دوشادوش یکدیگر با همدلی در میدان حاضر شدند و حماسه‌ای دیگر در دفاع از حریم انقلاب اسلامی و میهن آفریدند. این نقش‌آفرینی فعال و خودجوش، ادامه‌ی همان مسیر فاطمی در دفاع از ولایت بود.

از نخستین روز‌های پیروزی انقلاب اسلامی تا دفاع مقدس هشت ساله و دوازده روزه و تا به امروز، مردان و زنان بسیجی با تکیه بر ایمان و عشق خالصانه، در خط مقدم دفاع از میهن و آرمان‌های انقلاب ایستادند و حماسه‌هایی آفریدند که تاریخ را متحیر کرد. این میدان‌داری و نقش‌آفرینی مردم، تنها به عرصه‌های نظامی و امنیتی محدود نماند.

در میدان علم و فناوری، جوانان بسیجی و انقلابی با همت بلند خود، مرز‌های دانش را درنوردیدند و در عرصه‌های جهادی و سازندگی، باور به «ما می‌توانیم» را در عمل به نمایش گذاشتند. در جبهه فرهنگی نیز، بسیج با اتکا به نیروی مردمی، سنگری مستحکم در برابر تهاجم دشمن بنا نهاده و پاسدار ارزش‌های اصیل اسلامی و انقلابی بوده است.

امروز نیز اقتدار و عظمت جمهوری اسلامی ایران در سایه‌سار حضور همیشه در صحنه مردم و نهاد مردمی بسیج تحقق یافته است. بسیج با روحیه خودجوش، ایثارگر و مردمی خود، الگویی زنده و پویا از جامعه تراز اسلامی است.

بر خود فرض می‌دانم از همه بسیجیان استان لرستان که در تمامی عرصه‌ها با تکیه بر ایمان و غیرت، خادمانی صدیق برای این ملک و ملت بوده‌اند، صمیمانه سپاسگزاری نمایم. بی‌تردید، تداوم این مسیر پرافتخار در گرو حفظ و تقویت همین پیوند ناگسستنی بین بسیج و مردم و تبعیت از ولایت فقیه است.

"والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته"

نعمت الله باقری

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل لرستان

۲۹ آبان ۱۴۰۴