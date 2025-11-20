به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ عباس حقیقی نیا گفت: ماموران انتظامی هنگام گشت‌زنی، یک سواری پژو ۴۰۵ را متوقف و قطعات یک دستگاه موتورسیکلت قاچاق، کلاس ۴۵۰ سی سی، بدون مدارک گمرکی را در بازرسی از این خودروی سواری کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان تالش از توقیف خودرو و معرفی راننده ۴۱ ساله اش به مرجع قضائی خبر داد و افزود: کارشناسان ارزش این کشفیات را یک میلیارد تومان برآورد کردند.