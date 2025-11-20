پخش زنده
مسئولان سازمان امور اراضی کشور به همراه مسئولان استانی مجوزهای تغییر کاربری دو طرح شاخص درآذربایجان غربی را بررسی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در ادامه سلسله بازدیدهای میدانی از پروژههای دارای مجوز تغییر کاربری، مسئولان سازمان امور اراضی کشور به همراه مدیر امور اراضی استان و سایر مسئولان استانی از دو طرح شاخص در استان آذربایجان غربی بازدید به عمل آوردند.
در این بازدیدها که با هدف پایش و ارزیابی روند اجرایی طرحها و رعایت ضوابط مربوطه انجام شد، اولین مورد بازدید، «مجموعه بومگردی» در شهرستان سلماس بود. این مجموعه که با هدف توسعه صنعت گردشگری پایدار و ایجاد اشتغال در منطقه راهاندازی شده، موفق به اخذ مجوز تغییر کاربری به مساحت نه هزارو ۴۸۶ متر مربع از طریق کمیسیون تبصره یک ماده یک شده است.
بازدید دیگر از یک طرح گلخانه هیدروپونیک (کشت توت فرنگی) در روستای ساعتلوی شهرستان ارومیه بود. این واحد مدرن کشاورزی که بر تولید محصولات باکیفیت و صرفهجویی بالا در مصرف آب متمرکز است، مجوز تغییر کاربری به وسعت سیزده هزار متر مربع را دریافت کرده است.
این بازدیدها نشاندهنده توجه و پیگیری مستمر این سازمان در مورد طرحهایی است که با رعایت دقیق قوانین و مقررات، مجوزهای لازم را اخذ کرده و در مسیر تحقق اهدافی همچون ایجاد اشتغال، توسعه پایدار منطقای و بهرهوری بهینه از اراضی گام برمیدارند.