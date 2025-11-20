پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ گردهمایی شتابدهی به افزایش نفوذ دانش و فناوری در بخش کشاورزی، در حاشیه شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی و صنایع وابسته در ارومیه برگزار شد.
این نشست با هدف توانمندسازی کشاورزان و بهرهبرداران از طریق ظرفیت شرکتهای دانشبنیان و در راستای اجرای برنامه ترویج محصولات فناورانه و دانشبنیان دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی شکل گرفت.
بیتا احمدیان، مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی، راهبرد این برنامه را مبتنی بر توسعه مدیریت همافزایی دانست و گفت: انتخاب شرکتهای دانشبنیان، تطبیق فناوری با نیازهای بخش کشاورزی، تدوین برنامه اقدام مشترک آموزشی و ترویجی و اجرای آن همراه با مستندسازی و گزارشدهی، چهار مرحله اصلی این راهبرد است.
در این گردهمایی همچنین آخرین دستاوردهای شرکتهای دانشبنیان ارائه شد و محققان مرکز تحقیقات کشاورزی و رئیس اداره هواشناسی استان درباره تغییر اقلیم و اصلاح الگوی کشت سخنرانی کردند.