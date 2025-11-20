همزمان با سالروز ورود امام رضا (ع) به یزد در مسیر هجرت تاریخی از مدینه تا مرو، کاروانی نمادین، مسیر حرکت آن حضرت را در بافت تاریخی یزد بازپیمایی کردند.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، در سالروز ورود تاریخی امام رضا (ع) به یزد، کاروان نمادینی از خادم‌یاران رضوی به همراه جمعی از مردم مؤمن و ارادتمند، مسیر عبور آن حضرت از حسینیه امیرچخماق تا مسجد فُرت و در ادامه تا مسجد جامع یزد را طی کردند. این آیین با هدف گرامیداشت حضور امام رئوف در یزد و احیای بخش مهمی از تاریخ مذهبی این شهر برگزار شد.

با حرکت کاروان در گذر‌ها و کوچه‌های خشت‌وگلی بافت تاریخی یزد، فضای این مسیر کهن مملو از نوای «یا رضا جان» شد و حال‌وهوایی معنوی و رضوی در شهر طنین‌انداز شد.

جواهریان مسئول کانون خادم‌یاران رضوی یزد، ضمن قدردانی از حضور پرشور مردم، بر اهمیت زنده نگه‌داشتن یاد و سیره امام رضا (ع) تأکید کرد و گفت این برنامه موجب پیوند عاطفی نسل امروز با ریشه‌های مذهبی و تاریخی یزد می‌شود.

این آیین هر ساله با استقبال گسترده مردم و خادم‌یاران رضوی در یزد برگزار می‌شود.