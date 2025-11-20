پخش زنده
بیش از ۸۰ شرکت ایرانی تولیدات خود را در نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران در کشور ترکمنستان عرضه کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ علی اصغر طهماسبی استاندار گلستان گفت:حدود ۱۳۰ نفر از بازرگانان و تولیدکنندگان در این نمایشگاه از نقاط مختلف کشور از گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، مازندران و سایر استانها در این نمایشگاه شرکت کردند.
نمایشگاه توانمندیهای صادراتی ایران با محوریت گلستان در ترکمنستان در استان بالکان آباد در غرب ترکمنستان برپا شده است و تا یکم آذر ادامه دارد.