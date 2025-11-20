به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ علی اصغر طهماسبی استاندار گلستان گفت:حدود ۱۳۰ نفر از بازرگانان و تولیدکنندگان در این نمایشگاه از نقاط مختلف کشور از گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، مازندران و سایر استان‌ها در این نمایشگاه شرکت کردند.

نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران با محوریت گلستان در ترکمنستان در استان بالکان آباد در غرب ترکمنستان برپا شده است و تا یکم آذر ادامه دارد.