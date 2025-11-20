پخش زنده
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به دیدار هیئت پارلمانی ایران با نایب رئیس و نمایندگان مجلس مالزی، گفت: نایب رئیس مجلس مالزی با تأکید بر اینکه ایران را کشور دوست و برادر خود میدانیم؛ اذعان داشت که تحریمهای یکجانبه کشوری بر علیه کشورها را به هیچ عنوان نمیپذیریم و آمادگی گسترش روابط خود با ایران را داریم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از خانه ملت، احمد راستینه، سخنگو و عضو هیئت اعزامی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به کشور مالزی از دیدار هیئت پارلمانی کشورمان با نایب رئیس و نمایندگان مجلس مالزی خبر داد و گفت: در این دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر از مواضع اصولی دولت مالزی در محکومیت تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران، درخصوص جایگاه ملتها و نقش آنها در کمک به دولتها برای تحقق اهداف و آرزوی ملتها گفتوگو کردند.
ایران، نقطه امنی برای گردشگری
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تبیین دستاوردهای مهم فرهنگی، هنری و ورزشی جمهوری اسلامی ایران و همچنین پیشرفتهای علمی و فناوری مخصوصاً در عرصههای پزشکی را از جمله مباحث مهمی خواند که در این گفتوگوها به آن پرداخته شد و افزود: در این گفتوگوها اتفاق نظر بر این بود که امروز جمهوری اسلامی ایران با توجه به تاریخ و تمدن کهن خود، نقطه امنی برای گردشگری است و در بحث توریسم درمانی به یکی از قطبهای مهم آسیا تبدیل شده است.
سیاست مالزی همواره در راستای اجماع جهانی در دفاع از مردم فلسطین است
راستینه ادامه داد: نایب رئیس مجلس مالزی هم در این گفتوگوها با اشاره به موضع خوب و مقتدرانه ایران در دفاع از مردم مظلوم فلسطین، تاکید کرد که سیاست مالزی همواره در راستای اجماع جهانی در دفاع از مردم فلسطین است.
وی افزود: نایب رئیس مجلس مالزی همچنین با تأکید بر اینکه ایران را کشور دوست و برادر خود میدانیم؛ اذعان داشت که تحریمهای یکجانبه کشوری بر علیه کشورها را به هیچ عنوان نمیپذیریم و آمادگی گسترش روابط خود با ایران را داریم.
لازم به ذکر است، هیئت فرهنگی کشورمان به ریاست سیدعلی یزدیخواه، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس و با همراهی احمد راستینه، سخنگو و بیژن نوباوهوطن عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در سفر چهار روزه خود به مالزی، ضمن ارزیابی عملکرد رایزنان و دستگاههای فرهنگی ایران در مالزی، جهت گسترش همکاری بین دو کشور ایران و مالزی، با مقامات فرهنگی، مذهبی و پارلمانی این کشور دیدار و گفتوگو میکنند.