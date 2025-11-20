خراسان رضوی با کسب رتبه‌های برتر در تولید محصولات باغی، زراعی و دامی، جایگاهی ممتاز و تعیین‌کننده در تأمین امنیت غذایی کشور دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به برتری این استان در بخش باغی گفت: خراسان رضوی در تولید زعفران و زیره مقام اول کشور را داراست، در تولید پسته رتبه دوم و در تولید آلو، سماق و زرشک رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.

مجید جعفری افزود: این موفقیت‌ها نشان‌دهنده ظرفیت بالای آب‌و‌هوایی و دانش کشاورزان استان در بهره‌برداری از منابع باغی است.

او بیان کرد: در بخش زراعی نیز خراسان رضوی از استان‌های پیشرو کشور است؛ به‌گونه‌ای که در تولید خربزه رتبه اول کشور، در جو و پنبه رتبه دوم و در چغندر قند رتبه سوم ملی را داراست.

این مسئول ادامه داد: در بخش دامی نیز خراسان رضوی حائز رتبه نخست کشور در تولید گوشت قرمز و پیله‌تر ابریشم است و در تولید شیر، رتبه سوم و در گوشت مرغ، رتبه چهارم را دارد.

جعفری بیان کرد: این رتبه‌ها نتیجه تلاش و همت کشاورزان و دامداران خراسان رضوی است که با وجود چالش‌های اقلیمی و محدودیت منابع آبی، همچنان تولید پایدار و باکیفیت خود را حفظ کرده‌اند.

او اذعان کرد: برنامه‌های حمایتی این سازمان شامل توسعه مکانیزاسیون، بهینه‌سازی مصرف آب و گسترش صنایع تبدیلی برای تداوم این مسیر در دستور کار است.