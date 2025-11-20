پخش زنده
تیم ملی شمشیربازی سابر ایران با شکست امارات به مرحله نیمه نهایی بازیهای همبستگی اسلامی صعود کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله یک چهارم نهایی شمشیر بازی تیمی اسلحه سابر مردان بازیهای همبستگی اسلامی برگزار شد و تیم ملی ایران با پیروزی مقابل امارات به مرحله نیمه نهایی صعود کرد.
تیم ملی ایران در یک بازی یکطرفه، با نتیجه ۴۵ بر ۲۰ امارات را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. به این ترتیب کسب نشان تیم سابر ایران در این رقابتها قطعی شد.
امتیازاهای شمشیربازان ایران به شرح زیر است:
ایران ۴۵- امارات ۲۰
علی پاکدامن: ۱۰ امتیاز گرفت و ۱ امتیاز از دست داد.
محمد فتوحی: ۱۵ امتیاز گرفت و ۳ امتیاز از دست داد.
نیما زاهدی: ۱۵ امتیاز گرفت و ۱۵ امتیاز از دست داد.
طاها کارگرپور: ۵ امتیاز گرفت و ۱ امتیاز از دست داد.
علی پاکدامن، محمد فتوحی، نیما زاهدی و طاها کارگرپور ترکیب تیم ملی ایران را در این بازی تشکیل دادند.
پیش از این تیم اپه مردان ایران نشان برنز بازیها را گرفته بود.