به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله یک چهارم نهایی شمشیر بازی تیمی اسلحه سابر مردان بازی‌های همبستگی اسلامی برگزار شد و تیم ملی ایران با پیروزی مقابل امارات به مرحله نیمه نهایی صعود کرد.

تیم ملی ایران در یک بازی یک‌طرفه، با نتیجه ۴۵ بر ۲۰ امارات را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. به این ترتیب کسب نشان تیم سابر ایران در این رقابت‌ها قطعی شد.

امتیازا‌های شمشیربازان ایران به شرح زیر است:

ایران ۴۵- امارات ۲۰

علی پاکدامن: ۱۰ امتیاز گرفت و ۱ امتیاز از دست داد.

محمد فتوحی: ۱۵ امتیاز گرفت و ۳ امتیاز از دست داد.

نیما زاهدی: ۱۵ امتیاز گرفت و ۱۵ امتیاز از دست داد.

طا‌ها کارگرپور: ۵ امتیاز گرفت و ۱ امتیاز از دست داد.

علی پاکدامن، محمد فتوحی، نیما زاهدی و طا‌ها کارگرپور ترکیب تیم ملی ایران را در این بازی تشکیل دادند.

پیش از این تیم اپه مردان ایران نشان برنز بازی‌ها را گرفته بود.