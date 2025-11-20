به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، یک واحد نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۵ مگاوات امروز با حضور استاندار یزد و جمعی از مسئولان استانی در محمدآباد یزد افتتاح شد. این نیروگاه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اجرا شده و بخشی از برنامه‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در استان یزد را تشکیل می‌دهد.

استاندار یزد در مراسم افتتاح این مجموعه با تأکید بر اینکه یزد در مسیر توسعه انرژی‌های پاک پیشرو است، گفت: تا پایان امسال چندین پروژه بزرگ خورشیدی با ظرفیت‌های ۴۰ و ۶۰ مگاوات وارد مدار خواهد شد. وی افزود: تعدادی از نیروگاه‌های خورشیدی دیگر نیز در نقاط مختلف استان یزد در حال احداث است و به تدریج به بهره‌برداری می‌رسد.

به گفته مسئولان، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی نقش مهمی در تقویت پایداری شبکه برق و کاهش مصرف سوخت فسیلی در استان یزد ایفا می‌کند.