برگزاری همایش مبلغان دانش آموزی فاطمیه موسسه انوار طاها در قم
همایش مبلغان دانش آموزی فاطمیه موسسه انوار طاها با هدف آماده سازی و اعزام مبلغان به سراسر کشور، با تمرکز بر موضوعاتی همچون آسیبهای اجتماعی و جهاد تبیین در قم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،
در همایش مبلغان دانش آموزی فاطمیه موسسه انوار طاها معاون پژوهش و تبلیغ این موسسه، با اشاره به تولیدات پژوهشی و محتوایی در این حوزه، گفت: حدود صد نفر از مبلغان در این همایش حاضر هستند که از میان آنها، سه طلبه آموزشهای تخصصی لازم برای تبلیغ در محیط مدارس و برای قشر دانش آموز را دیده و تولید محتوا شده است.
حجت الاسلام سید صالح پورمند، افزود: این مبلغان فردا به استانهای مختلف اعزام خواهند شد و محورهای فعالیت آنها، بر اساس مهارتهای زندگی و با تمرکز بر موضوعاتی همچون آسیبهای اجتماعی و جهاد تبیین خواهد بود.