پس از درخشش چشمگیر کودکان سیستان و بلوچستان در حسینیه معلی، این گروه اکنون در حال تمرینهای فشرده برای حضور دوباره در این مکان مذهبی و فرهنگی هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، شهریار ولی نژاد مربی گروه عشقان الرضا گفت: اجرای پیشین کودکان سیستان و بلوچستان با استقبال گسترده مردم و مسئولان همراه شد و توانست جلوهای تازه به مراسم ببخشد و تمرینهای جدید با هدف ارتقای کیفیت برنامهها و آمادهسازی برای حضور دوباره در حسینیه معلی در حال انجام است.
وی افزود: حسینیه معلی بهزودی بار دیگر شاهد حضور پرشور این کودکان خواهد بود؛ حضوری که میتواند بار دیگر فضای معنوی و فرهنگی مراسم را سرشار از امید و نشاط کند.