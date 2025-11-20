\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u00a0\u060c\u00a0\u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u06cc\u0644\u0627\u0645\u061b \u0628\u0627\u0631\u0634 \u0634\u062f\u06cc\u062f \u0628\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u062a\u06af\u0631\u06af \u062f\u0631 \u06f2\u06f5 \u0622\u0628\u0627\u0646 \u0645\u0627\u0647\u060c \u0645\u0648\u062c\u0628 \u062e\u0633\u0627\u0631\u062a \u0628\u0647 \u0645\u0632\u0627\u0631\u0639 \u06a9\u0634\u0627\u0648\u0631\u0632\u06cc \u0628\u062e\u0634 \u06a9\u0644\u0627\u062a \u0645\u0648\u0631\u0645\u0648\u0631\u06cc \u0634\u062f\u0647 \u0648 \u06a9\u0634\u0627\u0648\u0631\u0632\u0627\u0646 \u062e\u0648\u0627\u0633\u062a\u0627\u0631 \u067e\u06cc\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u062e\u0633\u0627\u0631\u062a \u0633\u06cc\u0644 \u0627\u062e\u06cc\u0631 \u0634\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n\u06a9\u0627\u0631\u0634\u0646\u0627\u0633\u0627\u0646 \u062c\u0647\u0627\u062f \u06a9\u0634\u0627\u0648\u0631\u0632\u06cc \u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc \u0645\u06cc\u0632\u0627\u0646 \u0622\u0633\u06cc\u0628 \u0648 \u0627\u0631\u0632\u06cc\u0627\u0628\u06cc \u062e\u0633\u0627\u0631\u062a \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f.\n\n\n\n\n\u00a0