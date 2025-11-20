به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، در آیینی باشکوه و معنوی، شهرستان مهریز امروز میزبان حضور شهید گمنام دفاع مقدس بود. این برنامه با استقبال پرشور دانش‌آموزان برگزار شد و نسل نوجوان با حضور خود، وفاداری و ارادت به شهدا و ارزش‌های دفاع مقدس را به نمایش گذاشتند.

در جریان مراسم، دانش‌آموزان با اجرای سرود‌های حماسی، قرائت زیارت شهدا و حضور در کنار پیکر این شهید گمنام، فضایی معنوی و روح‌بخش ایجاد کردند.

برگزارکنندگان این آیین هدف از اجرای آن را ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، آشنایی نسل جدید با رشادت‌های رزمندگان اسلام و تقویت هویت دینی و انقلابی در میان نوجوانان عنوان کردند.

حضور «لاله زهرایی» در مهریز فرصت تازه‌ای برای تجدید میثاق با شهدا و یادآوری ایثارگری‌های دوران دفاع مقدس در میان جامعه به‌ویژه نسل نوجوان به شمار می‌رود.