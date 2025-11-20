به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در وزن ۵۷ کیلوگرم رقابت‌های کشتی آزاد ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی، علی مومنی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۴ بر ۲ مغلوب اسلام بازرگانوف از جمهوری آذربایجان شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار پایانی، مومنی به دیدار رده بندی رفت. وی در این دیدار با نتیجه ۱۱ بر صفر سید عمر زازای از افغانستان را مغلوب کرد و به نشان برنز رسید.

امشب پنج شنبه و در دیدار پایانی وزن ۶۵ کیلوگرم رحمان عموزاد از کشورمان برای کسب نشان طلا برابر عبدالمجید کودیف دارنده نشان برنز جهان از تاجیکستان به روی تشک می‌رود.