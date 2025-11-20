به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، چهارمین دوره رویداد دانش‌آموزی «دانُوا» با حضوردانش‌آموزان خلاق و ایده‌پرداز از سراسر کشور در منطقه بین‌المللی نوآوری ایران آغاز شده است و رویدادی که امسال از میان بیش از ۶۵۰۰ طرح و ایده دریافتی، ۳۰۰ طرح نهایی را به مرحله ارائه رسانده و به یک جشنواره بزرگ نوآوری نسل نوجوان تبدیل شده است، فرصتی برای نمایش خلاقیت‌ها و طرح‌های نوآورانه دانش‌آموزان کشور فراهم می‌آورد.