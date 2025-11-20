به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی دومین مراسم رونمایی از آثار نویسندگان و مولفان سراب با عنوان ۱۰ کاتب ۱۰ کتاب در مجتمع فرهنگی و هنری این شهرستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،مجید نصیرپور نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی در مراسم رونمایی از ده اثر نویسندگان این شهرستان با تاکید بر جایگاه بیبدیل کتاب و کتابدار در تعالی فرهنگی جامعه کتاب را محور اصلی رشد و توسعه دانست و گفت:هیچ فناوری و ابزار مدرنی قادر نیست جایگزین کتاب شود.
گفتنی است در این مراسم از نویسندگان برتر کتاب تجلیل شد.