منطقه لجستیک شهید مطهری در سنگ بست مشهد، به عنوان یک پایانه صادراتی جدید و بندر خشک، در خدمت اقتصاد ملی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، نماینده مردم سرخس، فریمان و دو بخش احمدآباد و رضویه در بازدید از منطقه لجستیک و ایستگاه شهید مطهری، با اشاره به اشتغال بیش از ۳۰۰ جوان از شهر و روستا‌های بخش رضویه در بخش‌های مختلف ایستگاه راه آهن شهید مطهری، بر پیگیری موضوع بیمه تأمین اجتماعی این کارگران تاکید کرد.

سید احسان قاضی‌زاده هاشمی افزود: با اداره کل تأمین اجتماعی استان در ارتباط هستیم تا این عزیزان به صورت خویش‌فرما و در قالب یک شرکت واحد، از پوشش بیمه‌ای مناسب برخوردار شوند.

او در ادامه با اشاره به حجم گسترده کالا‌های صادراتی از این منطقه، بر ضرورت افزایش سرعت عملیات، توسعه انبارداری حرفه‌ای و ساخت سردخانه‌های جدید تأکید کرد.

قاضی‌زاده هاشمی با اشاره به سرمایه‌گذاری بیش از هزار میلیارد تومانی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در این منطقه در دو سال اخیر، گفت: این سرمایه‌گذاری‌ها شامل ساخت خطوط مختلف، ایستگاه‌های تخلیه و بارگیری و ساختمان‌های اداری شده است.

مدیرکل راه‌آهن خراسان رضوی هم به رشد ۷۰ درصدی صادرات از ایستگاه ریلی شهید مطهری و پیگیری ایجاد «دهکده لجستیک» در ایستگاه راه آهن شهید مطهری مشهد اشاره کرد.

مصطفی نصیری گفت: ایستگاه ریلی شهید مطهری مشهد، شاهد رشد ۷۰ درصدی بارگیری کالا‌های صادراتی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته بوده است.

وی این رشد را مرهون سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و توسعه دیپلماسی ریلی با کشور‌های آسیای میانه عنوان کرد و افزود: حجم بارگیری کالا‌های صادراتی از این ایستگاه امسال ۷۰ درصد رشد داشته است و کالا‌ها عمدتاً از مسیر‌های ریلی سرخس به مقصد ازبکستان، تاجیکستان و افغانستان ارسال می‌شوند.

نصیری افزود: این ایستگاه دارای سه سکوی بزرگ و هشت خط تخلیه و بارگیری است که پنج و چهار دهم هکتار از محوطه ایستگاه به انبار‌های عمومی گمرک برای تسهیل امور گمرکی اختصاص یافته است.

مدیر کل راه آهن خراسان رضوی تصریح کرد: برنامه‌ریزی برای تبدیل این ایستگاه به یک «دهکده لجستیک» کامل با جذب سرمایه‌گذار در حال انجام است.

این مسئول از مزیت‌های استراتژیک این ایستگاه ریلی را نزدیکی به شهرک صنعتی مشهد است که ظرفیت صادرات کالا‌های تولیدی را افزایش داده است.

به گفته او، این توسعه، گامی مهم در تقویت گذرگاه‌های صادراتی شمال شرق کشور و نقش ترانزیتی ایران، محسوب می‌شود.