روایت زندگی و شهادت حسن تراویده، نوجوان مؤمن و ایثارگر ارکواز ملکشاهی، جوانی که پس از مجروحیت سنگین در قلاویزان، دوباره به جبهه بازگشت و سرانجام در همان منطقه به شهادت رسید.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ حسن تراویده، نوجوانی از شهر ارکواز ملکشاهی بود که دوستان و خانواده از وی به عنوان نوجوانی با رفتار و اخلاق مثال زدنی یاد می‌کردند، وی در آن روز‌های جنگ، مدرسه را رها کرد و به جبهه‌های حق علیه باطل رفت.

نخستین حضور وی در منطقه قلاویزان با جراحتی شدید از ناحیه سر و زبان همراه بود، اما پس از چهار ماه بهبودی نسبی، بار دیگر عزم رفتن به جبهه کرد و در نهایت در سال ۱۳۶۷، حسن در همان منطقه‌ای که پیش‌تر مجروح شده بود، به شهادت رسید.

در سال‌های اخیر، کتابی با عنوان «فرزند رباب» به قلم نبی قاسمی‌نیا منتشر شده که زندگی، شخصیت و شهادت حسن تراویده را روایت می‌کند.

نام این کتاب برگرفته از نام مادرش رباب است، مادری که سی سال در سوگ فرزند عزادارش بود.، این اثر با ورود به مدارس و محافل فرهنگی، نه تنها یاد حسن را زنده کرده بلکه مرهمی بر دل مادر شهید نیز بوده است.