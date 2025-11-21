مدیرکل هماهنگی شبکه‌های مردمی کمیته امداد با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین درعرصه فعالیت‌های خیرخواهانه، گفت:سامانه راه نیکان بستری یکپارچه و شفاف برای ساماندهی و تسهیل خدمات مراکز نیکوکاری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛کوهساری درآئین افتتاح این سامانه با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین درعرصه فعالیت‌های خیرخواهانه، گفت:سامانه راه نیکان بستری یکپارچه و شفاف برای ساماندهی و تسهیل خدمات مراکز نیکوکاری است که موجب افزایش اثربخشی و گسترش خدمات این مراکز خواهد شد.

وی با بیان اینکه هدف از راه‌اندازی این سامانه، تقویت و شبکه‌سازی هرچه بیشتر فعالیت‌های مردمی و ایجاد پیوندی مستحکم بین خیرین و نیازمندان واقعی است، افزود: این سامانه می‌تواند نقش کلیدی در مدیریت و هدایت منابع خیریه به سمت اولویت‌های اساسی ایفا کند.

مدیرکل هماهنگی شبکه‌های مردمی کمیته امداد تصریح کرد:دسترسی آنلاین به گزارش وعملکرد مراکز نیکوکاری وتوانمند سازی تعداد مراکز فعال در هر استان و ارزش واقعی و به روز خدمات ارائه شده به نیازمندان بدون نیاز به کاغذ در هرلحظه در این سامانه امکان پذیر است.

شفافیت در عملکرد مراکز نیکوکاری، پرهیز از موازی کاری هدفمندی خدمات در خواست ایجاد مراکز نیکوکاری وتوانمند سازی در این سامانه وبه صورت غیر حضوری انجام می‌شود.