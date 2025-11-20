وزارت علوم و شهرداری تهران با هدف توسعه نوآوری، فناوری شهری و هوش مصنوعی تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شهرداری تهران با هدف بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری کشور و توسعه زیرساخت‌های نوآوری، فناوری شهری و هوش مصنوعی در راستای سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه هفتم توسعه، امضا شد.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز علمی وابسته به وزارت علوم برای حل مسائل مهم شهری، هوشمندسازی مدیریت شهری، توسعه مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری، حمایت از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های مرتبط با نیاز‌های شهرداری و جذب پژوهشگران پسادکتری در اولویت قرار گرفته است.

همچنین ایجاد مراکز فرهنگی و موزه‌های هنر سنتی ایرانی ـ اسلامی در سطح شهر تهران از دیگر محور‌های این همکاری است.

در حوزه توسعه علمی و نوآوری شهری نیز حمایت از ایجاد و گسترش نواحی نوآوری در اطراف دانشگاه‌ها، بازطراحی طرح‌های موضعی برای تبدیل دانشگاه‌ها به مراکز فناوری‌محور و فراهم‌سازی بستر همکاری میان دانشگاه‌ها و پارک‌های فناوری در حوزه‌هایی، چون حمل‌ونقل هوشمند، انرژی پاک، مدیریت پسماند، ایمنی شهری، مشارکت شهروندی و داده‌های باز پیش‌بینی شده است.

در این راستا وزارت علوم با همکاری علمی، پژوهشی و فناورانه دانشگاه‌ها با شهرداری را تسهیل کرده، قوانین و مقررات مورد نیاز برای اجرای این همکاری‌ها را تدوین و پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی را به سمت حل مسائل شهری هدایت می‌کند. تأسیس مراکز مطالعات تخصصی، ایجاد شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری و توسعه فناوری‌های مرتبط با مدیریت هوشمند شهری نیز از دیگر تعهدات وزارت علوم است.

شهرداری تهران نیز بر اساس این تفاهم‌نامه نسبت به تأمین مسکن اعضای هیأت علمی، نوسازی محیط پیرامونی خوابگاه‌ها، ایجاد خوابگاه‌های جدید، تسهیل مولدسازی املاک مازاد دانشگاهی، ساماندهی ساختمان‌های دانشگاهی در پردیس‌های مرکزی، تأمین وسایل نقلیه پاک برای دانشجویان و حمایت از پایان‌نامه‌های مرتبط با مسائل شهری اقدام می‌کند.

شهرداری تهران همچنین اعلام کرده است از انجمن‌های علمی و فرهنگی دانشگاهی حمایت کرده، رویداد‌های گردشگری علمی برگزار کند، امکان استفاده دانشجویان از ظرفیت‌های فرهنگی شهرداری را توسعه دهد و زمینه بهره‌مندی دانشگاهیان از فرصت‌های مطالعاتی در مجموعه مدیریت شهری را فراهم آورد.

پیوست‌های حمایتی فرهنگی و دانشجویی بر اساس این گزارش، برنامه ارائه بلیت رایگان سینما برای دانشجویان خوابگاهی و دانشجویان هنر، راه‌اندازی فرهنگسرای دانشجویی و حمایت از فعالیت‌های هنری دانشگاهیان در دستور کار قرار گرفته است.

در جریان این مراسم، برخی رؤسای دانشگاه‌ها نیز با تشریح مشکلات موجود در حوزه‌های محیطی، عمرانی، فرهنگی و رفاهی، پیشنهادات خود را مطرح کردند که شهردار تهران وعده همکاری و پیگیری برای رفع آنها را اعلام کرد.

به‌منظور نظارت بر اجرای این تفاهم‌نامه، کمیته‌ای مشترک با حضور دو نماینده از هر طرف تشکیل می‌شود که موظف است جلسات منظم برگزار و گزارش سه‌ماهه از روند اجرا ارائه کند.