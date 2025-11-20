استاندار قم با حضور در مسجد امام سجاد (ع) محله تولیدارو و مسجد سیدالشهداء (س) محله شیخ‌آباد، مراکز فرهنگی ویژه نوجوانان در این دو مسجد را افتتاح کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، استاندار قم در مسجد امام سجاد (ع) محله تولیدارو، همزمان با افتتاح مرکز فرهنگی این مسجد بیانیه مأموریت کانون‌های فرهنگی هنری مساجد، در زمینه فعالیت و آموزش هوش مصنوعی به نوجوانان رونمایی کرد.

در همین مسجد، نوجوانان آموزش‌های مختلف کامپیوتر و همچنین هوش مصنوعی را فرا می‌گیرند.

در مرکز فرهنگی مسجد سیدالشهداء (ع) منطقه شیخ‌آباد نیز که فقط امکان کتابخانه برای نوجوانان فراهم شده بود، استاندار قول خرید چند کامپیوتر برای آموزش‌های مختلف و به ویژه هوش مصنوعی را داد.