مدیرعامل شرکت انبار‌های عمومی و خدمات گمرکی ایران گفت: ماکو از کم‌نظیرترین پتانسیل‌های لجستیکی کشور برخوردار است و می‌تواند جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد ملی به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرعامل سازمان در این جلسه با اشاره به اهمیت راهبردی ماکو در کریدورهای بین‌المللی گفت: منطقه آزاد ماکو در نقطه‌ای قرار دارد که می‌تواند نقش‌آفرین اصلی در کریدور شرق به غرب باشد.

حسین گروسی افزود: احداث خط ریلی مرند–چشمه‌ثریا که مورد تأکید وزیر راه و شهرسازی در سفر اخیر به چین نیز قرار گرفته، ظرفیت ماکو را چند برابر خواهد کرد.

وی افزود: سازمان آماده همکاری و حمایت از مجموعه انبارهای عمومی برای توسعه فعالیت‌ها و جذب سرمایه‌گذار است.

کاظم سلیمی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت انبار‌های عمومی و خدمات گمرکی ایران با بیان اینکه ۶۳ درصد درآمد کشور‌های پیشرفته از لجستیک تأمین می‌شود، گفت: نظام اقتصادی دنیا بر دو بال حمل‌ونقل و گمرک استوار است و مناطق آزاد نقش اساسی در توسعه این بخش دارند.

وی افزود: ماکو از کم‌نظیرترین پتانسیل‌های لجستیکی کشور برخوردار است و می‌تواند جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد ملی به دست آورد.

عمر علیپور نماینده ماکو، شوط، پلدشت و چالدران نیز با اشاره به تلاش‌های مردم مرزنشین گفت: مردم این منطقه در دفاع از کشور همواره پای کار بوده‌اند و شایسته رفاه بیشتری هستند.

وی ادامه داد: روزانه ۶۵۰۰ نفر در مرز‌های آذربایجان غربی تردد دارند و باید مرز‌های منطقه آزاد ماکو نیز به همین سطح از فعالیت برسند.

علیپور از اقدامات منطقه آزاد ماکو در حوزه مدرسه‌سازی و برچیدن مدارس کانکسی قدردانی کرد.

فریبا عباسی مدیرعامل گروه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی نیز با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری ماکو گفت: گروه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی آماده آغاز عملیات بازسازی هتل جهانگردی ماکو است.

وی افزود: ما نسبت به دغدغه اشتغال جوانان منطقه آگاهیم و اعلام می‌کنیم هر فردی که در حوزه گردشگری دارای تحصیلات و تخصص است، در اولویت جذب این مجموعه قرار خواهد گرفت.