به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، ابوالقاسم محی الدینی با اعلام این خبر گفت: درادامه جلسات مربوط به بررسی طرح‌های شهری که مقرر شده است توسط قرارگاه سازندگی خاتم النبیاء (ص) طراحی و احداث شود، در نشستی موضوع ساخت پارکینگ‌های خیابان دهم فروردین و بلوار آیت الله طالقانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

محی الدینی افزود: در این نشست، جمع بندی مباحث فنی و تخصصی طراحی این دو پارکینگ انجام شد و انشاالله پس از نهایی‌شدن طرح سازه در ۱۵ روز آینده، فرایند قانونی اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر را آغاز خواهیم کرد و امیدواریم بتوانیم کلنگ این دو پروژه را تا اوایل آذرماه سال‌جاری به زمین بزنیم.

شهردار یزد با اعلام این که ظرفیت پارکینگ بلوار آیت الله طالقانی ۵۰۰ و پارکینگ خیابان دهم فروردین ۲۸۰ خودرو است که طبق برنامه ریزی ظرف مدت یک سال ساخته می‌شود، تصریح کرد: این دو پارکینگ در نقاطی از شهر ساخته می‌شود که به علت قرار داشتن در هسته مرکزی شهر و مجاورت با مراکز درمانی و تجاری، نیاز همیشگی آن احساس می‌شده و بار‌ها و بار‌ها مورد درخواست و مطالبات جدی مردمی بوده است و امیدواریم با ساخت این پارکینگ ها، گام موثری را در مدیریت ترافیک شهری برداشته باشیم.