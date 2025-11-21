به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ محمدی با اشاره به گزارش‌های دریافتی از شهروندان گفت: برخی واحد‌های صنفی در هنگام عودت مبالغ ناشی از برگشت خرید کالا‌های خریداری‌شده یا در مواقعی که به اشتباه مبلغی مازاد بر بهای کالا‌ها به دستگاه پوز فروشندگان پرداخت می‌شود، اقدام به کسر مبلغی تحت عنوان مالیات از مشتریان می‌کنند.

‌مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان افزود: این در حالی است که سازمان امور مالیاتی کشور در فرایند محاسبه و تعیین مالیات مودیان، تراکنش‌های بانکی و رویداد‌های مشابه را پیش‌بینی کرده و بخش قابل توجهی از این تراکنش‌ها را با ملاحظات و دلایل مختلفی مانند احتمال وقوع تراکنش‌های تجاری، اشتباه در پرداخت و‌انتقال مبالغ از مشتریان به فروشندگان و مرجوع شدن کالای فروخته شده از محاسبات مالیاتی پرونده مودیان حذف می‌کند.

‌محمدی تأکید کرد: بنابر موارد گفته شده اقدام برخی اصناف در کسر مبالغ یادشده فاقد وجاهت قانونی است و‌مراتب به استحضار مسئولین اتاق اصناف رسیده است.