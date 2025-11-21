با تلاش ماموران انتظامی شهرستان ابهر در بازرسی از یک دستگاه خودروی سواری، ۱۸۳ عدد لوازم آشپزخانه قاچاق کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ فرمانده انتظامی شهرستان ابهر با اعلام این خبرگفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی با هماهنگی قضایی، در بررسی از خودرو کوئیک، ۱۸۳ عدد فلاکس چای قاچاق را کشف که برابر اعلام کارشناسان مربوطه ارزش کالای مکشوفه بیش از یک میلیارد ریال برآورد شده است.

سرهنگ نوروزی با بیان اینکه در این خصوص یک نفر متهم دستگیر و یک دستگاه خودرو توقیف و روانه پارکینگ شد، افزود: متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.