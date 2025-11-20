به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ کلانتر مرز دولت جمهوری اسلامی در شهرستان ماکو و والی استان آغری ترکیه در نشست و ملاقات مرزی علاوه بر بحث و تبادل نظر برای افزایش توسعه همکاری‌های دوجانبه مرزی و مقابله با انواع ناامنی‌ها در مرز‌های مشترک؛ بر حسن همجواری ساکنان دو سوی مرز تاکید کردند.

سرهنگ مهدی حبیب زاده فرمانده هنگ مرزی و کلانتر مرز ماکو گفت: در این نشست موارد و موضوعات مرز‌های مشترک رفع مسائل و مشکلات موجود در گمرکات بازرگان و گوربلاغ در زمینه ترد دات مسافر و مرزنشینان ترانزیت بخصوص موضوع کشنده‌های رسوب شده در طرف ترکیه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و با تاکید بر تقویت تعاملات دوطرفه توافقات خوبی نیز حاصل شد.

مصطفی کوچ (KOOCH) والی استان آغری ترکیه هم در این نشست با اظهار رضایت از تداوم همکاری‌های همه جانبه مرزبانان برای تداوم امنیت پایدار در دو سوی مرز گفت: در خصوص مقابله با فعالیت‌های تروریستی انواع قاچاق و تسهیل و تسریع در مراودات تجاری موجود در گمرک بازرگان و گوربلاغ گفت‌و‌گو‌های مفیدی صورت پذیرفت.

درپایان این ملاقات مرزی، کلانتر مرز دولت جمهوری اسلامی ایران در ماکو و فرمانده هنگ مرزی و والی استان آغری ترکیه تفاهم نامه همکاری در ۴ بند امضا کردند.

در این تفاهم نامه بر ادامه همکاری‌های تنکاتنگ مرزبانان در مرز‌های مشترک دو کشور، مبارزه با قاچاق انسان و‌کالا و اتباع غیر مجاز و ترددات غیر مجاز مرزی و همکاری برای روان سازی مسافر و کامیون‌های تجاری در گمرکات بازرگان و گوربلاغ تاکید شد.