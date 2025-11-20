به گزارش خبرگزاری صداوسیما، چهاردهمین دوره نمایشگاه محتوایی فضای مجازی امسال با عنوان جدید "سیتکس" (CTEX ۲۰۲۶) ، از ۱۴ تا ۱۷ دی‌ماه سال ۱۴۰۴ در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) تهران برگزار خواهد شد. این رویداد بزرگ دیجیتال با حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌گردد.

سیتکس ۲۰۲۶ با محوریت رسانه‌های دیجیتال نسل جدید، فناوری‌های تعاملی پیشرفته و ابزار‌های نوین تولید و ارائه محتوا، صحنه‌ای برای نمایش آخرین دستاورد‌ها و نوآوری‌های حوزه دیجیتال در ایران خواهد بود. این نمایشگاه به عنوان یکی از مهم‌ترین بستر‌های ملی در ترویج فرهنگ دیجیتال، همکاری‌های بین‌بخشی و تسهیل ارتباطات بین فعالان صنعت محتوای دیجیتال طراحی شده است.

حضور شرکت‌های پیشرو و خلاق، نهاد‌های رسانه‌ای، تولیدکنندگان محتوا و فعالان حوزه خدمات دیجیتال در این نمایشگاه فرصتی برای شبکه‌سازی، تبادل دانش، عرضه محصولات نوین و کشف شرکای تجاری جدید فراهم خواهد ساخت. سیتکس ۲۰۲۶ علاوه بر نمایشگاه، برنامه‌های تخصصی، کارگاه‌ها، نشست‌های فکری و جلسات تعاملی را نیز در دستور کار خود قرار داده است.

این رویداد ملی با حمایت مستمر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همراهی نهاد‌های فعال در حوزه دیجیتال، نشان‌دهنده جایگاه ویژه سیتکس در نقشه راه توسعه فرهنگی و دیجیتال کشور است.

شرکت‌ها، نهاد‌ها و افراد فعال در حوزه محتوا و فناوری که تمایل به حضور در این رویداد بزرگ دارند، می‌توانند جهت ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر از طریق پرتال CTEX ۲۰۲۶ اقدام کنند.