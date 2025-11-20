پخش زنده
چهاردهمین دوره نمایشگاه محتوایی فضای مجازی امسال با عنوان جدید «سیتکس» از ۱۴ تا ۱۷ دیماه سال ۱۴۰۴ در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) تهران برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، چهاردهمین دوره نمایشگاه محتوایی فضای مجازی امسال با عنوان جدید "سیتکس" (CTEX ۲۰۲۶) ، از ۱۴ تا ۱۷ دیماه سال ۱۴۰۴ در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) تهران برگزار خواهد شد. این رویداد بزرگ دیجیتال با حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میگردد.
سیتکس ۲۰۲۶ با محوریت رسانههای دیجیتال نسل جدید، فناوریهای تعاملی پیشرفته و ابزارهای نوین تولید و ارائه محتوا، صحنهای برای نمایش آخرین دستاوردها و نوآوریهای حوزه دیجیتال در ایران خواهد بود. این نمایشگاه به عنوان یکی از مهمترین بسترهای ملی در ترویج فرهنگ دیجیتال، همکاریهای بینبخشی و تسهیل ارتباطات بین فعالان صنعت محتوای دیجیتال طراحی شده است.
حضور شرکتهای پیشرو و خلاق، نهادهای رسانهای، تولیدکنندگان محتوا و فعالان حوزه خدمات دیجیتال در این نمایشگاه فرصتی برای شبکهسازی، تبادل دانش، عرضه محصولات نوین و کشف شرکای تجاری جدید فراهم خواهد ساخت. سیتکس ۲۰۲۶ علاوه بر نمایشگاه، برنامههای تخصصی، کارگاهها، نشستهای فکری و جلسات تعاملی را نیز در دستور کار خود قرار داده است.
این رویداد ملی با حمایت مستمر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همراهی نهادهای فعال در حوزه دیجیتال، نشاندهنده جایگاه ویژه سیتکس در نقشه راه توسعه فرهنگی و دیجیتال کشور است.
شرکتها، نهادها و افراد فعال در حوزه محتوا و فناوری که تمایل به حضور در این رویداد بزرگ دارند، میتوانند جهت ثبتنام و کسب اطلاعات بیشتر از طریق پرتال CTEX ۲۰۲۶ اقدام کنند.