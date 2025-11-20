مهار آتش الیت فردا با هواپیمای ایلوشین
هواپیمای مخصوص اطفای حریق برای مهار آتش الیت مرزن آباد فردا وارد مازندران میشود.
استاندار مازندران با حضور شبانه در روستای الیت مرزن آباد و تشکیل جلسه ستاد مدیریت بحران در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ گفت: هواپیمای مخصوص اطفای حریق فردا وارد استان میشود.
مهدی یونسی رستمی که برای دومین بار به این منطقه آمده بود، افزود: آتش الیت مرزن آباد از شنبه آغاز و تمام توان عملیاتی برای مهار آن بکار گرفته شد.
او با بیان اینکه ۵ بالگرد برای مهار آتش اکنون در منطقه مستقر هستند، ادامه داد: صعب العبور بودن منطقه، وجود درختان شکسته افتاده، خشکسالی و وزش باد سبب شدت گرفتن آتش شده است.
استاندارمازندران با بیان اینکه حفظ امنیت جانی ماموران اولویت اول ما است، گفت: ۴۰۰ نیروی انسانی حتی از سایر استانها شبانه روز در حال تلاش برای مهار آتش هستند.
یونسی رستمی عمکرد نیروها و دستگاههای اجرایی برای مهار آتش را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: با توجه به اختصاص تمام توان عملیاتی، اعزام بالگردها و هواپیمای مخصوص اطفای حریق آتش فردا یا پس فردا مهار شود.