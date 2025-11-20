استاندار مازندران با حضور شبانه در روستای الیت مرزن آباد و تشکیل جلسه ستاد مدیریت بحران در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ گفت: هواپیمای مخصوص اطفای حریق فردا وارد استان می‌شود.

مهدی یونسی رستمی که برای دومین بار به این منطقه آمده بود، افزود: آتش الیت مرزن آباد از شنبه آغاز و تمام توان عملیاتی برای مهار آن بکار گرفته شد.

او با بیان اینکه ۵ بالگرد برای مهار آتش اکنون در منطقه مستقر هستند، ادامه داد: صعب العبور بودن منطقه، وجود درختان شکسته افتاده، خشکسالی و وزش باد سبب شدت گرفتن آتش شده است.





استاندارمازندران با بیان اینکه حفظ امنیت جانی ماموران اولویت اول ما است، گفت: ۴۰۰ نیروی انسانی حتی از سایر استان‌ها شبانه روز در حال تلاش برای مهار آتش هستند.