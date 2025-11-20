افتتاح درمانگاه عمومی و تخصصی ایثار ایلام
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام از افتتاح درمانگاه ۴۵۰ مترمربعی ایثار با امکانات پزشکی و تخصصی و با اعتبار ۱۲ میلیارد تومان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «محمد رحیمی» مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام، با اعلام افتتاح درمانگاه عمومی و تخصصی ایثار، اظهارداشت: ساخت این درمانگاه که شامل پزشک متخصص، پزشک عمومی، تزریقات و پانسمان، سونوگرافی، دندانپزشکی و تصویربرداری است، از سال گذشته آغاز و امسال به پایان رسید.
وی افزود: برای ساخت این درمانگاه ۱۲ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است و این مرکز طرف قرارداد با تمامی بیمهها بوده و آماده ارائه خدمات به عموم مردم و جامعه ایثارگران است.
رحیمی همچنین با اشاره به فعالیت موسسه ایثار، عنوان کرد: این موسسه ۱۵ مرکز خدمترسانی در حوزههای ورزشی، توانبخشی و درمانی دارد که به جامعه ایثارگران و عموم مردم خدمات ارائه میکنند.
«احمد کرمی» استاندار ایلام نیز از برنامهریزی برای ساخت مرکز اقامتی درمانی در جوار مجموعه درمانگاه ایثار خبر داد تا خانوادههای ایثارگران و بیماران از شهرستانهای دیگر بتوانند از خدمات این مرکز بهرهمند شوند.
وی افزود: مرکز اقامتی درمانی در جوار مجموعه درمانگاه ایثار در دست احداث است و پیشبینی میشود تا حوالی سال آینده تکمیل شود.
کرمی با اشاره به هدف ساخت این مرکز گفت: این مرکز برای رفاه جامعه ایثارگران و خانوادههای معظم شهدا طراحی شده تا افرادی که از شهرستانهای دیگر به درمانگاه مراجعه میکنند، امکان اقامت داشته باشند.
به گفته استاندار ایلام، مبلغ ۴ و نیم میلیارد تومان برای احداث این مرکز اختصاص یافته و مسئولان بنیاد موظف شدهاند که کار اجرایی هر چه سریعتر آغاز شود تا طرح در زمان مقرر تکمیل شود.