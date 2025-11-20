مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام از افتتاح درمانگاه ۴۵۰ مترمربعی ایثار با امکانات پزشکی و تخصصی و با اعتبار ۱۲ میلیارد تومان خبر داد.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ «محمد رحیمی» مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام، با اعلام افتتاح درمانگاه عمومی و تخصصی ایثار، اظهارداشت: ساخت این درمانگاه که شامل پزشک متخصص، پزشک عمومی، تزریقات و پانسمان، سونوگرافی، دندانپزشکی و تصویربرداری است، از سال گذشته آغاز و امسال به پایان رسید.

وی افزود: برای ساخت این درمانگاه ۱۲ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است و این مرکز طرف قرارداد با تمامی بیمه‌ها بوده و آماده ارائه خدمات به عموم مردم و جامعه ایثارگران است.

رحیمی همچنین با اشاره به فعالیت موسسه ایثار، عنوان کرد: این موسسه ۱۵ مرکز خدمت‌رسانی در حوزه‌های ورزشی، توانبخشی و درمانی دارد که به جامعه ایثارگران و عموم مردم خدمات ارائه می‌کنند.

«احمد کرمی» استاندار ایلام نیز از برنامه‌ریزی برای ساخت مرکز اقامتی درمانی در جوار مجموعه درمانگاه ایثار خبر داد تا خانواده‌های ایثارگران و بیماران از شهرستان‌های دیگر بتوانند از خدمات این مرکز بهره‌مند شوند.