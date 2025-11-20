به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در وزن ۶۵ کیلوگرم رقابت‌های کشتی آزاد بازی‌های همبستگی اسلامی به میزبانی شهر ریاض کشور عربستان امروز پنج شنبه ۲۹ آبان رحمان عموزاد از ایران در دور نخست با نتیجه ۱۱ بر صفر نجیب حسنی از افغانستان را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۴ بر صفر امیدجان جلال اف از ازبکستان را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه پیدا کرد. نماینده کشورمان در این دیدار علی رحیم زاده از جمهوری آذربایجان را با نتیجه ۷ بر صفر شکست داد و به دیدار پایانی صعود کرد. عموزاد در فینال با نتیجه ۱۲ بر ۲ عبدالمجید کودیف دارنده نشان برنز جهان از تاجیکستان را شکست داد و نخستین مرد طلایی تیم ملی کشتی آزاد ایران در این دوره از بازی‌ها لقب گرفت.

امروز در وزن ۵۷ کیلوگرم علی مومنی دیگر نماینده کشورمان پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۴ بر ۲ مغلوب اسلام بازرگانوف از آذربایجان شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال، مومنی به دیدار رده بندی رفت. وی در این دیدار با نتیجه ۱۱ بر صفر سید عمر عزیزی از افغانستان را مغلوب کرد و به نشان برنز رسید.