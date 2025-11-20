پخش زنده
فردا جمعه آخرین مهلت استعفای مقامات و مشاغل همتراز برای داوطلبی در انتخاباتِ شوراهای اسلامی روستاهاست.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ ستاد انتخابات کشور اعلام کرد: مقامات و مشاغل همتراز برای داوطلبی در انتخاباتِ شوراهای اسلامی روستاها تا فردا جمعه ۳۰ آبان فرصت دارند از سمت خود استعفا دهند.
بر اساس قانون انتخابات شوراها، داوطلبان باید سه ماه قبل از شروع نام نویسی، از سمت خود استعفا دهند.
ثبت نام از داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی روستاها، از ۲۴ تا ۳۰ بهمن ماه انجام خواهد شد.
انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا یازدهم اردیبهشت سال آینده برگزار میشود.