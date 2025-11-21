به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ معاون پژوهش مدرسه علمیه بین‌الملل دارالعلم اسلامی آیت‌الله اعتمادی کاشان، این اقدام فرهنگی خیر فرهیخته حوزوی را به مناسبت بزرگداشت هفته کتاب و کتابخوانی، توفیق بزرگی برای مدرسه علمیه بین‌الملل دارالعلم اسلامی آیت‌الله اعتمادی کاشان دانست و افزود: این اثر نفیس که از جمله تألیفات ارزشمند و عمیق در زمینه فقه استدلالی است، به کتابخانه مرکزی مدرسه افزوده شد. حجت‌الاسلام حمیدرضا فتال‌پور بیان کرد: تمامی طلاب و پژوهشگران می‌توانند با مراجعه به کتابخانه، از این منبع علمی گران‌قدر بهره‌مند شوند.

وی تاکید کرد: این مجموعه بدون‌ شک گنجینه‌ای علمی و مرجعی معتبر برای تقویت بنیه‌های پژوهشی و مباحث فقهی است.

حجت‌الاسلام فتال‌پور باقدردانی از این اقدام فرهنگی و خداپسندانه خیر حوزوی که در راستای توسعه علمی و تقویت منابع پژوهشی حوزه گام برداشته، برای وی سلامت، طول عمر با برکت و توفیقات روزافزون را از درگاه حق تعالی مسئلت کرد.

وی از طلاب خواست با بهره‌گیری شایسته از این منابع ارزشمند علمی، بیش از پیش در مسیر تحصیل، تحقیق، پژوهش و تهذیب نفس بکوشند و این موهبت الهی را قدر بدانند.