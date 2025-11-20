یک محکوم به قصاص در بوکان با اجرای پویش «به عشق حضرت فاطمه (س)» آزاد شد .

رهایی محکوم به قصاص در بوکان به عشق حضرت فاطمه (س)

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از سازش پانزدهمین پرونده قصاص عمد استان در بخش سیمینه بوکان در راستای پویش به حرمت حضرت فاطمه زهرا (س) می‌بخشم خبرداد.

ناصر عتباتی گفت: در سال ۱۴۰۴ فردی با مرتکب قتل عمد شده بود که پرونده در مراحل دادرسی برای رسیدگی به اتهام وی قرار داشت.

وی افزود: در راستای تلاش برای اصلاح ذات البین با تشکیل جلسات متعدد صلح و سازش با مشارکت هسته‌ای بخشایش و ریاست حوزه قضایی سیمینه بوکان و ریش سفیدان، مددکاران زندان بوکان این تلاش‌ها منجر به نتیجه شد و اولیای دم به حرمت حضرت فاطمه (س) از حق خود گذشتند.