فرمانده سپاه سلمان و مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه سلمان به مناسبت فرا رسیدن هفته بسیج بیانیهای صادر کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، در این بیانیه آمده است: هفته بسیج، یادآور حماسه آفرینیهای بزرگ مردانی است که تمام هستیشان را در طبق اخلاص گذاشتهاند تا اوج افتخارات را برای عزت و سربلندی انقلاب اسلامی به ارمغان آوررند.
با گذشت بیش از چهار دهه از انقلاب اسلامی و از عمر پربرکت بسیج مستضعفین که با فرمان تاریخی امام خمینی (رحمت الله علیه) معمار بزرگ انقلاب اسلامی تشکیل شد نه تنها ملت ایران بلکه جوامع بین المللی شاهد نقش آفرینیهای بیبدیل این شجره طیبه در عرصههای مختلف بود.
نهاد بسیج با ولایت مداری، اتکا به باورهای عمیق دینی و اعتماد به توان داخلی، مجموعهای منسجم از نیروهای آگاه، دشمن شناس و ایثارگر را پرورش داده تا در سنگرهای مختلف از هشت سال دفاع مقدس تا عرصههای سازندگی، خدمت رسانی، دفاع از امنیت، مقابله با فتنهها و پاسداری از حرم اهل بیت (علیهم السلام) و همچنین جنگ تحمیلی ۱۲ روزه استکبار جهانی علیه ملت شریف ایران، خالصانه و بی چشم داشت پیش قدم باشد. بسیج توانسته است توطئهها و دسیسههای دشمنان قسم خورده خارجی و ایادی خائن داخلی آنان را ناکام بگذارد و اقتدار، عزت و امنیت ایران اسلامی را به منصه ظهور به جهانیان برساند.
امسال در حالی طلیعه چهل و ششمین سالگرد تاسیس بسیج مستضعفین را گرامی میداریم که امروز فرهنگ بسیجی فراتر از مرزهای ایران اسلامی، الهام بخش جبهه مقاومت و آزادگان جهان شده است؛ هرجا ندای مبارزه با استکبار بلند میشود پرتوی تفکر بسیجی و آموزههای انقلاب اسلامی متجلی میگردد. اکنون قدرتهای سلطهگر و سردمداران ظلم جهانی به اقتدار بسیج معترفند و ناگزیر در برابر قدرت لایتناهی مقاومت اسلامی و اراده پولادین ملتهای مسلمان سر تعظیم فرود میآورند؛ که گوای آن تسلیم رژیم جنایتکار صهیونیستی در برابر ملت مظلوم و قهرمان غزه علی رغم همه حمایتهای شیطان بزرگ آمریکا است.
اینجانبان ضمن تسلیت ایام سوگواری بانوی دو عالم حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا (سلام الله علیها) فرا رسیدن هفته بسیج که بیانگر تجدید بیعت و میثاق بسیجیان با ولایت است را به همه بسیجیان سلحشور استان که حضور اثربخشی در تمام عرصهها به ویژه بزرگداشت ایام الله و مناسبتهای مذهبی و انقلابی داشتهاند تبریک و تهنیت عرض مینماییم و از خداوند متعال موفقیت روز افزون برایشان را در تمام عرصهها خواستاریم.