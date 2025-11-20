به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ درهفته کتاب و کتابخوانی، نام‌ها و روایت‌هایی شنیده می‌شود که نشان می‌دهد چگونه عشق به مطالعه می‌تواند آینده‌ای روشن‌تر برای نسل نو رقم بزند. به همین مناسبت با حضور فرماندار ویژه شهرستان مهاباد، فعالیت‌های فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره۲ معرفی شد و کودکان با اجرای نمایش و قصه‌گویی، جلوه‌ای از خلاقیت و تلاش خود را به نمایش گذاشتند.

آژیان ۸ ساله تنها یک ماه از عضویتش درکانون می‌گذرد، در همین مدت کوتاه چندین کتاب را خوانده و با ذوق کودکانه‌اش از درس‌هایی می‌گوید که از دل قصه‌ها آموخته است.

باران ۱۱ ساله هم از هفت‌سالگی در مسیر کتابخوانی قدم گذاشته و امسال برای سومین سال پیاپی موفق شده عنوان برترکشوری درحوزه کتابخوانی را ازآنِ خود کند.

بیش از ۸۰۰ عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شماره ۲ مهاباد با شرکت در فعالیت‌های مختلف، از دریچه‌ای نو به زندگی می‌نگرند.

از کتاب‌خوان‌ها و هنرمندان نمونه و فعال این مرکز با حضور جمعی از مسئولان قدردانی شد.