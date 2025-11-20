مراسم چهلم زنده یاد محمد کاسبی، عصر پنج‌شنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۴، با حضور خانواده، اهالی فرهنگ و هنر و جمعی از مردم در مسجد بلال سازمان صداوسیما برگزار شد.

عکاس : هلیا سعیدی