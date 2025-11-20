امروز: -
نسخه اصلی
عکس » خبری
دریافت تصاویر

مراسم چهلم زنده یاد محمد کاسبی

مراسم چهلم زنده یاد محمد کاسبی، عصر پنج‌شنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۴، با حضور خانواده، اهالی فرهنگ و هنر و جمعی از مردم در مسجد بلال سازمان صداوسیما برگزار شد.
عکاس :هلیا سعیدی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ - ۲۰:۱۷
خبرهای مرتبط

برگزاری مراسم چهلمین روز درگذشت محمد کاسبی

برچسب ها: محمد کاسبی ، سینما ، تلوزیون ، فرهنگ و هنر ، فیلم و سریال
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 