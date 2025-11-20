به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مهاباد گفت: این جشنواره که با محوریت زیست بوم زاگرس در روز‌های ۱۸ تا ۲۱ شهریور امسال برگزار شد، پذیرای آثار هنرمندان ۱۱ استان فلات زاگرس بود.

سیامند جوانبخت، در حاشیه مراسم تجلیل از عوامل این جشنواره افزود: جشنواره عکس، فیلم و فیلمنامه آسمان سال آینده نیز در مهاباد برگزار خواهد شد.

جوانبخت اضافه کرد: استقبال گرم مردم از جشنواره آسمان باعث شد که متولیان برگزاری آن، به فکر تداوم برگزاری جشنواره باشند.

ابراهیم سعیدی، دبیر جشنواره آسمان هم گفت: برگزاری دور اول جشنواره در واقع یک آزمایش بود که آیا در شهرستان مهاباد امکان برگزاری چنین جشنواره‌ای با این گستردگی وجود دارد که خدا رو شکر با استقبال بسیار خوب مواجه شد.

وی افزود: اگر چه کمی و کاستی‌هایی در برگزاری این جشنواره وجود داشت، اما تلاش می‌شود در دوره‌های بعدی این کاستی‌ها جبران شود.

رئیس شورای اسلامی شهر مهاباد هم گفت: در راستای تحقق مطالبات اصحاب سینما و هنر نخستین برنامه شهرداری و شورای اسلامی شهر استفاده از فضا‌های موجود برای پاسخ به مطالبات مردم بود.

آرش شهابی افزود: ما سال گذشته سه سالن سینما را در تالار وحدت مهاباد و دو پردیس سینمایی هم برای خانواده‌ها و‌کودکان احداث کردیم و در کنار این اقدامات برای تولید فیلم هم در قالب جشنواره اقدام به برگزاری جشنواره آسمان نمودیم.

فرماندار ویژه شهرستان مهاباد هم در این مراسم گفت: نشاط اجتماعی جزء ضروریات جامعه و دولت وفاق ملی هم در پی ایجاد این نشاط در جامعه است.

محمدصادق امیرعشایری افزود: برگزاری چنین جشنواره‌هایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است چرا که مهاباد شهر فرهنگی است و این جشنواره می‌تواند ظرفیت‌های این شهرستان را به کشور نشان دهد.

درجشنواره آسمان آثار هنرمندانی از استان‌های چهارمحال بختیاری، کهکیلویه و بویر احمد، لرستان، همدان، ایلام، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان‌غربی، آذربایجان‌شرقی، اردبیل و زنجان به نمایش درآمد.