روسای کمیتههای ملی المپیک دو کشور ایران و گامبیا در راستای توسعه همکاریهای ورزشی تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در راستای توسعه همکاریهای ورزشی و در چارچوب سیاستهای کلی کمیته ملی المپیک کشورمان مبنی بر گسترش مناسبات و تعاملات ورزشی با کشورهای مختلف بویژه کشورهای مسلمان، روسای کمیتههای المپیک دو کشور ایران و گامبیا تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
در این دیدار که بعد از ظهر امروز پنج شنبه ۲۹ آبان ماه در حاشیه برگزاری ششمین دوره بازیهای همبستگی اسلامی و در شهر ریاض کشور عربستان بین محمود خسروی وفا رییس کمیته ملی المپیک ایران و بای دوودو جلو (BAI Dodou Jallow) رییس کمیته ملی المپیک گامبیا برگزار شد، خسروی وفا با تاکید بر شعار «امت واحد» بازیهای همبستگی اسلامی اظهار داشت: از فرصت پیش آمده برای تقویت همکاری با کشورهای مسلمان استقبال میکنیم و امیدواریم بتوانیم از طریق این تفاهم نامه از ظرفیتهای ورزشی شما به خصوص در رشتههای فوتبال و دوومیدانی و بوکس بهرهمند شویم و در مقابل آماده همکاری در حوزههای برگزاری اردوهای مشترک، رقابتها و دورههای آموزشی بین المللی با یکدیگر هستیم.
این تفاهمنامه با هدف ارتقای سطح تعاملات ورزشی، تبادل تجربهها و گسترش فعالیتهای مشترک در رشتههای مختلف ورزشی به امضا رسید.
در پایان این دیدار که علی نژاد دبیر کل کمیته ملی المپیک ایران و همتای گامبیایی وی نیز حضور داشتند پس از امضای تفاهمنامه، محمود خسرویوفا رئیس کمیته ملی المپیک کشورمان ضمن تاکید بر دوستی دیرینه با این کشور مسلمان بهصورت رسمی از دوودو جلو، رییس کمیته ملی المپیک گامبیا دعوت کرد تا در نخستین فرصت در ایران حضور پیدا کند، همتای گامبیایی نیز با دعوت از خسروی وفا برای حضور در این کشور ابراز امیدواری کرد که عقد این تفاهم نامه بی شک برای توسعه ورزش گامبیا بسیار موثر خواهد بود.