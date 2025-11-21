پخش زنده
۲۵۰ قلم لوازم ضروری منزل با هدف تقویت رفاه و بهبود شرایط زندگی مددجویان در اختیار خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد منطقه سه اصفهان قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) منطقه سه اصفهان، با بیان اینکه توجه به نیازهای ضروری خانوارها از اولویتهای اساسی کمیته امداد در برنامههای سالانه به شمار میرود، گفت: در سال جاری تاکنون ۲۵۰ قلم کالای ضروری زندگی به ارزش بیش از ۴ میلیارد تومان با مشارکت خیران و همکاری مراکز نیکوکاری تامین و به خانوارهای تحت حمایت اهدا شده است. علیرضا پیرالو با تاکید براینکه این اقدام با مشارکت خیران نیکاندیش و همکاری مرکز نیکوکاری همراهان شادی محقق شده، ادامه داد: اینگونه خدمات نقش مهمی در کاهش فشارهای اقتصادی بر خانوادههای نیازمند دارد.
وی با اشاره به تنوع اقلام توزیع شده، افزود: در این مرحله از توزیع کالاهای اساسی، اقلامی شامل یخچال، ماشین لباسشویی، اجاق گاز، بخاری، تلویزیون، جاروبرقی و فرش به ارزش ۵۰۰ میلیون تومان تامین و به خانوارهای تحت پوشش تحویل داده شد.