خودروهای بنزینی مدل ۹۴ به بالا دوگانه سوز میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه میاندوآب گفت: با جایگزینی خودروهای بنزینی با دوگانهسوز، استفاده از سوخت پاک در سبد حملونقل کشورگسترش و سهم بنزین آزاد به بخشهای تولیدی و صادرات اختصاص پیدا میکند.
رحمت حاجی زاده افزود: مالکان خودروهای سواری شخصی میتوانند، درخواست خود را برای دو گانه سوزکردن خودرو درکارگاههای مجاز ثبت کنند.
حاجی زاده، با بیان اینکه استفاده از انرژی پاک وکاهش هزینه ها، از اهداف اجرای این طرح است، اظهارکرد: در قالب این طرح، خودروهای مدل ۱۳۹۴ به بالا دوگانه سوز میشوند.