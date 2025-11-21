پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون استاندار خوزستان با اشاره به تنش آبی در این آبادان گفت: نخلستانها و زمینهای کشاورزی این شهرستان به دلیل تنش آبی در معرض خطر قرار دارند.
خسرو پیرهادی در نشست پیگیری اعتبارات توسعه آبادان اظهار کرد: مهمترین چالش امروز ما در منطقه، کمبود آب است.
وی افزود: در جایی که نخلهای استوار آبادان در تهدید جدی نابودی قرار گرفتهاند، تمرکز اصلی ما در چند ماه گذشته بر این موضوع بوده است.
فرماندار ویژه آبادان درباره وضعیت حملونقل شهری گفت: پلهای شهر در سالهای گذشته هیچگونه اعتبار موثری برای ترمیم، توسعه یا تعویض نداشتهاند، در حالی که این پلها محل تردد روزانه صدها تریلی سوخترسان و خودروهای سنگین مرتبط با صادرات و واردات هستند.
پیرهادی با بیان اینکه جادههای اصلی و استراتژیک شهر تاکنون ترمیم و بازسازی قابل توجهی نداشتهاند، گفت: بسیاری از جادههای شهرستان به قتلگاه تبدیل شدهاند که نمونه آن جاده قفاص است.
وی افزود: هرچند مایل هستم طبق جدول اولویتبندی نیازهای توسعه شهرستان پیش برویم، اما لازم است چالشها و دغدغههای شهرستان بازگو شود.
فرماندار ویژه آبادان ادامه داد: نباید به سلیقهها متکی باشیم؛ در سالهای گذشته برخی اعتبارات بر اساس اولویتبندی و نیازسنجی صورت نگرفته است و باید در این خصوص وحدت رویه داشته باشیم.
مهرداد نیکو، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان خوزستان نیز در این نشست گفت: در بحث مسئولیتهای اجتماعی به دلیل محدودیتهای بودجه عمومی کشور، بودجه عمرانی خوزستان ۶۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال است که نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
وی افزود: منابع باید به صورت یکپارچه مدیریت شوند و هر موضوعیتی به هر حال ذینفعی دارد. در خوزستان و آبادان، داشتن استادیوم ورزشی و آب شرب و کشاورزی را تولید میدانند، در حالی که آب نیاز مبرم این شهرستان است.
نیکو ادامه داد: وظیفه دولت این است که اولویتها را براساس مصالح بلندمدت مردم اختصاص دهد و باید اعتبار مسئولیتهای اجتماعی را مکمل بودجه عمومی کنیم؛ هر آنچه در قالب مسئولیت اجتماعی هزینه شود باید در مدیریت برنامهریزی و بودجه تایید شود.
وی افزود: امسال برای کمیته برنامهریزی خوزستان، ۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال منابع اختصاص داده شده که بخشی از آن برای آبادان در نظر گرفته شده است.
یاسین کاوهپور، شهردار آبادان نیز در این نشست گفت: بیش از نیمی از شهر آبادان شامل بافتهای فرسوده و سکونتهای غیررسمی است که ناشی از آثار خسارات جنگ هشت ساله و عدم توسعه مناسب شهری است.
وی افزود: مطالعات مختلفی در زمینه بازار شهری، دفع آبهای سطحی و طرحهای توسعه معابر و زیرساختها انجام شده که در چند سال اخیر به مرحله تامین اعتبار رسیده است.
شهردار آبادان ادامه داد: سه پروژه کلان شهری با کدهای مشخص برای توسعه و بهبود بافت ناکارآمد شهری تعریف شده است، از جمله پروژه ساحلسازی اروند که با همکاری سازمان مدیریت برنامهریزی استان و تخصیص اعتبارات در حال اجراست.
کاوهپور گفت: اعتبارات فعلی پروژه ساحلسازی نسبت به حجم کار ناکافی است و نیازمند بودجه بیشتر است. این پروژه در منطقه غربی آبادان با مشارکت شهرداری، پالایشگاه و سازمان منطقه آزاد با هدف توسعه فضای سبز، اشتغالزایی و جذب گردشگر اجرا میشود.
وی بر توسعه معابر شهری و زیرساختهای مربوطه تاکید کرد و افزود: در سه سال گذشته بیش از ۹۰۰ خیابان آبادان آسفالت شده، اما در برخی مناطق مشکلاتی مانند فرسودگی شبکه فاضلاب و تکمیل پروژههای زیرساختی وجود دارد که با همکاری دستگاههای مختلف در حال پیگیری است.
شهردار آبادان اظهار داشت: پروژههای مهمی از جمله بهسازی پلها در حال اجرا هستند که برای تکمیل آنها نیازمند اعتبار یکهزار میلیارد ریالی هستیم. این پروژهها با همکاری منطقه آزاد اروند و پالایشگاه در حال انجام است و هدف آن بهبود تردد و کاهش ترافیک است.
وی افزود: سرانه فضای سبز آبادان در سه سال گذشته از هشت متر به حدود ۱۳ متر برای هر نفر افزایش یافته است، اما به دلیل بحران آب، برای حفظ و نگهداری این فضا نیاز به تامین آب خام مناسب و استفاده از فناوریهای نوین مانند دستگاههای آبشیرینکن و فاضلاب برای آبیاری وجود دارد.
شهردار آبادان ادامه داد: برآورد اولیه هزینه اجرای شبکه دفع آبهای سطحی در آبادان بیش از چهار هزار میلیارد ریال است و نیازمند تامین اعتبار و احداث ایستگاههای پمپاژ بزرگ برای مقابله با سیلاب و بالا آمدن آب رودخانهها است.
وی گفت: برخی محلهها مانند شهرک ایران و شهرک امام رضا نیازمند تکمیل زیرساختها هستند و تامین منابع مالی آنها در حال پیگیری از محل مدیریت بحران است.
کاوهپور سه پروژه شاخص و اولویتدار آبادان را شامل پلها، شبکه آب خام و کمربند فضای سبز عنوان کرد و افزود: با توجه به اهمیت این پروژهها، نیازمند اختصاص اعتبار و تسریع در اجرای آنها هستیم.