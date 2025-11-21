پخش زنده
۲۰ سرویس چینی به نوعروسان تحت حمایت کمیته امداد شهرستان مبارکه اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛رئیس کمیته امداد شهرستان مبارکه گفت: پیوستن صنایع به برنامه ها و طرح های حمایتی این نهاد، علاوه بر کمک به خانواده های نیازمند، نشان دهنده توجه آنها به مسوولیت های اجتماعی و نقش آفرینی در توسعه اجتماعی شهرستان است.
محمدرضا عشقی، از حمایت صنایع برای کمک به تامین جهیزیه نوعروسان تحت حمایت خبر داد و گفت: با همکاری شرکت چینی زرین تعداد ۲۰ سرویس چینی به ارزش ۶۵ میلیون تومان به نوعروسان اهدا شد.
وی با بیان اینکه این سرویسها با هدف کمک به تامین بخشی از اقلام ضروری جهیزیه نوعروسان تهیه شده، ادامه داد: این اقدام در ادامه تعاملات با واحدهای تولیدی شهرستان و همکاری شرکت چینی زرین مبارکه محقق شده است.
رئیس کمیته امداد مبارکه با قدردانی از همراهی این مجموعه صنعتی، مشارکت شرکتها و خیران در تامین جهیزیه را موثر در توانمندسازی جوانان، تسهیل ازدواج و کاهش هزینههای آغاز زندگی مشترک دانست و تاکید کرد: اینگونه همکاریها نقش مهمی در بهبود شرایط خانوادههای نیازمند دارد.
محمدرضا عشقی، استقبال صنایع از طرحهای حمایتی این نهاد را زمینهساز توسعه عدالت اجتماعی و گامی مهم برای تقویت سرمایه اجتماعی شهرستان مطرح کرد و گفت: این نهاد آمادگی دارد تا با توسعه برنامههای مشترک با واحدهای صنعتی و تولیدی، حمایتها را در حوزه جهیزیه، معیشت و توانمندسازی خانوادههای تحت پوشش گسترش دهد.