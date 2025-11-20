به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ این کتابخانه در محل پارک دانشجو احداث خواهد شد و به عنوان ششمین کتابخانه تخصصی است که در فضای سبزاین شهر احداث می‌شود.

همچنین، به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی، طرح نگارستان سهروردی نیز با حضور مسئولین به طور رسمی افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان زنجان گفت: هم اکنون ۱۰ کتابخانه عمومی در شهر زنجان فعال است، اما با توجه به گسترش شهر و ساخت مسکن‌های جدید، توسعه زیرساخت‌های کتابخانه‌ای در دستور پیگیری جدی قرار دارد.