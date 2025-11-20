بهره برداری از دومین مسیرگشایی بزرگ تبریز تا پایان امسال
شهردار تبریز از اتمام و بهره برداری از مسیرگشایی شهید سعیدی به عنوان یکی از مهمترین پروژههای جنوبغرب تبریز تا پایان سال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،یعقوب هوشیار در جریان هفتمین قرار خدمت از دور هفتم قرارهای خدمت شهرداری که در منطقه ۷ تبریز برگزار شد در بازدید از مسیرگشایی شهید سعیدی اظهار کرد:تمام ملکهای واقع شده در این مسیرگشایی تملک شدهاند و چهار ملک باقیمانده نیز در حال توافق نهایی است.
هوشیار با بیان اینکه طول مسیر این پروژه یک کیلومتر است افزود: ۱۴۹ قطعه در این مسیرگشایی قرار داشت که صفر تا صد این مسیر در دوره فعلی مدیریت شهری کار شده است.
وی ادامه داد:پروژه خیابان شهید سعیدی با طول یکهزار متر و عرض ۱۸ متر از جمله طرحهای مهم حوزه حملونقل شهری تبریز به شمار میرود که پس از بهرهبرداری سهم بسزایی در کاهش ترافیک جنوب غرب تبریز و بهبود دسترسی محلههای این منطقه خواهد داشت.
وی افزود: این پروژه بعد از ۴۵ متری شهید آیت الله آل هاشم بزرگترین پروژه مسیرگشایی تبریز محسوب میشود.
وی از مسیرگشایی شهید صمدی بازدید کرد و گفت: تا کنون ۳۰ درصد این مسیر تملک شده و ۲۰۰ متر از آن آماده سازی شده است.
شهردار تبریز ادامه داد: تاکنون ۶۰ میلیارد تومان در این پروژه هزینه شده پیش بینی میشود تا ۲۰۰ میلیارد تومان ادامه آن نیز هزینه در بر داشته باشد.
هوشیار در بازدید دیگر آخرین وضعیت پارک شهید صمدی را مورد ارزیابی قرار داد و عنوان کرد: مساحت این پروژه ۲۱۸۰ مترمربع است و شامل سالن آمفی تئاتر، محل بازی کودکان، ۱۵۰۰ متر کفسازی رینگ به صورت ورزشی است.
وی از پژوه قرارگاه مسکن واقع در این منطقه نیز بازدید به عمل آورد و گفت: قرارگاه مسکن در ۵۴ واحد در حال احداث است که شامل ۹ طبقه سازه ای زیرزمین، پارکینگ و همکف تجاری خواهد بود.