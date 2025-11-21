به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان در نشست شورای مسکن شهرستان لنجان گفت: سیاست وزارت راه و شهرسازی دیگر بر انبوه‌سازی دولتی نیست، بلکه واگذاری زمین به مردم و حمایت از ساخت‌وساز گروهی است.

حمیدرضا فلاح چم‌آسمانی افزود: شهرستان لنجان دارای ۹ شهر، سه بخش و حدود ۴۵ روستا با جمعیتی نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر و وسعتی حدود ۱۲۰۰ کیلومتر مربع است. وی، فولادشهر را به‌عنوان قدیمی‌ترین شهر جدید کشور با بیش از ۴۰ هزار واحد مسکن مهر و نهضت ملی دانست و گفت:این شهرستان بخش قابل توجهی از ظرفیت مسکونی شهرستان را به خود اختصاص داده و جمعیت آن اکنون بیشتر از مرکز شهرستان یعنی زرین‌شهر است. مدیرکل راه و شهرسازی استان،با اشاره به وضعیت شهرها گفت: در باغ‌بهادران ۱۵.۶ هکتار زمین الحاق و طرح تفکیکی آن آماده بهره‌برداری است. در چرمهین طرح ها به روش گروه ساخت دو نفره در حال اجراست. در باغشاد الحاق ۲۰ هکتار زمین در دستور کار است و استعلامات مراحل پایانی خود را طی می‌کند. در زاینده‌رود نیز اراضی بنیاد مسکن مطابق طرح تفصیلی در حال الحاق است.

فلاح چم‌آسمانی افزود: در چمگردان ۲.۵ هکتار زمین دولتی از کاربری جنگل‌کاری به مسکونی تغییر یافته و طرح تفکیک آن آماده شده است، هرچند کمبود زمین همچنان وجود دارد. در سده لنجان بخشی از نیاز با اراضی دولتی تأمین شده و برای سایر متقاضیان توافق یا خرید زمین در حال بررسی است. در زرین‌شهر نیز ۶۲ هکتار زمین به محدوده شهر الحاق و طرح تفکیکی آن در کمیسیون ماده پنج تصویب شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان درباره ورنامخواست گفت: در این شهر هیچ زمین دولتی وجود ندارد و موضوع از طریق توافق با مالکان خصوصی و تعاونی‌ها دنبال می‌شود، اما تاکنون نتیجه‌ای حاصل نشده است.

وی افزود: در فولادشهر احداث ۱۰ هزار واحد مسکونی در برنامه شرکت عمران شهرهای جدید کشور پیش‌بینی شده و تأمین زمین آن انجام شده است. بخشی از پروژه‌ها افتتاح شده و بخشی دیگر در حال اجراست. فلاح چم‌آسمانی در ادامه با اشاره به سیاست جدید وزارت راه و شهرسازی گفت: رویکرد وزارتخانه دیگر انبوه‌سازی دولتی نیست، بلکه واگذاری زمین به مردم و حمایت دولت در قالب تسهیلات بانکی، تخفیف‌های شهرداری و خدمات مهندسی است. پیشنهاد ما این است که متقاضیان در گروه‌های چهار نفره سازماندهی شوند، قرارداد واگذاری زمین دریافت کنند و خودشان با برنامه‌ریزی ساخت‌وساز را پیش ببرند. همچنین امکان معرفی انبوه‌سازان حائز صلاحیت برای عقد قرارداد مستقیم با مردم وجود دارد.

وی با اشاره به تجربه موفق اخیر در نائین گفت: زمینی که به مردم واگذار شد، ظرف پنج ماه حدود ۵۰ درصد پیشرفت داشت؛ از فونداسیون تا اسکلت و سفت‌کاری. این نشان می‌دهد که ساخت‌وساز مردمی با حمایت دولت بسیار سریع‌تر و موفق‌تر پیش می‌رود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تأکید کرد: حمایت‌های ما از لحظه عقد قرارداد آغاز می‌شود و پیگیری وام و تسهیلات در دستور کار قرار دارد. دستگاه‌های خدمات‌رسان، شهرداری‌ها و نظام مهندسی نیز آماده همکاری هستند و مطمئنا در لنجان هم این روند با موفقیت ادامه خواهد یافت.